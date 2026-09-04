Zone de gratuité : donnez ! Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Trojan-les-Bains

Zone de gratuité : donnez !

Salle du Galion 26 boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 10:00:00

fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la CdC organise une zone de gratuité.

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Salle du Galion 26 boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00

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English : Free Zone: Donate!

As part of European Waste Reduction Week, the CdC is organizing a free zone.

L’événement Zone de gratuité : donnez ! Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes