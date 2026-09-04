Zone de gratuité : donnez ! Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains
vendredi 20 novembre 2026 · Salle du Galion · Saint-Trojan-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Trojan-les-Bains
Zone de gratuité : donnez !
Salle du Galion 26 boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 10:00:00
fin : 2026-11-21 17:00:00
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la CdC organise une zone de gratuité.
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Salle du Galion 26 boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00
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English : Free Zone: Donate!
As part of European Waste Reduction Week, the CdC is organizing a free zone.
L’événement Zone de gratuité : donnez ! Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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