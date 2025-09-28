Zone de gratuité Obermodern-Zutzendorf

Le principe est simple la zone de gratuité n’est ni une brocante ni un vide-greniers. Il s’agit d’un espace où des objets sont proposés gratuitement et chacun peut prendre ce qu’il souhaite.

Ces objets sont déposés par leurs propriétaires le samedi 27 septembre à la même adresse de 16h à 18h et le dimanche 28 septembre jusqu’à 16h.

La seule condition est que ces objets doivent être propre et en bon état ! Cela peut être des livres, des jouets, des vêtements, des décorations, des cd/dvd, de la vaisselle, des outils, des loisirs créatifs et du petit électroménager.

Tout est gratuit, nous demandons aux brocanteurs, revendeurs et autres professionnels de s’abstenir.

Le surplus d’objets sera récupéré par EMMAUS. 0 .

53 Rue de la Moder Obermodern-Zutzendorf 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 92 33 37 marc.magnani@orange.fr

English :

The OZ ?Cour association is organizing the 5th edition of the Zone de Gratuité. The principle is simple: the Zone de Gratuité is neither a flea market nor a garage sale. It’s a space where items are offered free of charge, and anyone can take what they want.

German :

Der Verein OZ ?Cour organisiert die fünfte Ausgabe der Gratiszone. Das Prinzip ist einfach: Die Gratiszone ist weder ein Flohmarkt noch ein Flohmarkt. Es handelt sich um einen Raum, in dem Gegenstände kostenlos angeboten werden und jeder mitnehmen kann, was er möchte.

Italiano :

L’associazione OZ Cour sta organizzando la quinta edizione della Free Zone. Il principio è semplice: la Free Zone non è né un mercato delle pulci né un mercatino dell’usato. È uno spazio in cui gli oggetti sono offerti gratuitamente e chiunque può prendere ciò che vuole.

Espanol :

La asociación OZ ?Cour organiza la 5ª edición de la Zona Franca. El principio es sencillo: la Zona Franca no es ni un mercadillo ni una venta de garaje. Es un espacio donde los objetos se ofrecen gratuitamente y cualquiera puede llevarse lo que quiera.

