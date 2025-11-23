Zone de gratuité prenez ! Saint-Trojan-les-Bains

Zone de gratuité prenez ! Saint-Trojan-les-Bains dimanche 23 novembre 2025.

Zone de gratuité prenez !

Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la CdC organise une zone de gratuité.

Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00

English : Free zone: take it!

As part of European Waste Reduction Week, the CdC is organizing a free zone.

German : Gratiszone: Nehmen Sie!

Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung organisiert die CdC eine Gratiszone.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, la CdC organizza una zona franca.

Espanol : Zona franca: ¡toma ya!

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, el CdC organiza una zona franca.

