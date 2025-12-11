Zone de gratuité Spéciale Enfants sur le marché municipal Place de Verdun Beautiran

Zone de gratuité Spéciale Enfants sur le marché municipal

Place de Verdun Face à la mairie Beautiran Gironde

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Au marché municipal, une zone de gratuité sera installée sur le stand de l’association BAM:

Thème enfants (jeux, jouets, livres)

– DONNER des objets propres

– PRENEZ ce que vous voulez, même si vous n’avez pas déposé. .

Place de Verdun Face à la mairie Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 03 00 61 contact.asso.bam@gmail.com

