Zone de gratuité Spéciale Enfants sur le marché municipal Place de Verdun Beautiran samedi 20 décembre 2025.
Zone de gratuité Spéciale Enfants sur le marché municipal
Place de Verdun Face à la mairie Beautiran Gironde
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Au marché municipal, une zone de gratuité sera installée sur le stand de l’association BAM:
Thème enfants (jeux, jouets, livres)
– DONNER des objets propres
– PRENEZ ce que vous voulez, même si vous n’avez pas déposé. .
Place de Verdun Face à la mairie Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 03 00 61 contact.asso.bam@gmail.com
