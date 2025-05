ZONE DE GRATUITÉS – Félines-Minervois, 25 mai 2025 07:00, Félines-Minervois.

Hérault

ZONE DE GRATUITÉS Foyer ou esplanade Félines-Minervois Hérault

Merci de faire un bon tri dans vos affaires et prévoir des dons réutilisables ou recyclables.

Toujours les mêmes consignes

pas de dépôts d’encombrants

pas de cassettes vidéo

pas de CD/DVD gravés

pas de boîtiers vides

pas de fauteuils ou mobilier de bureau inutilisable

pas de produits liquides (ménager, toilettes, solvants, beauté…)

pas de déchets, bibelots, verres ou vaisselles cassés

pas d’encyclopédies en 30 tomes

pas de stock de vieilles revues .

Foyer ou esplanade

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 65 96 69 07 zsg@atelierduvivant.com

English :

Please sort your belongings and bring reusable or recyclable gifts.

German :

Bitte sortieren Sie Ihre Sachen gut aus und planen Sie wiederverwendbare oder recycelbare Spenden ein.

Italiano :

Si prega di ordinare i propri effetti personali e di portare donazioni riutilizzabili o riciclabili.

Espanol :

Por favor, clasifique sus pertenencias y traiga donaciones reutilizables o reciclables.

