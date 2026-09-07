Zones humides pour la vie, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Zones humides pour la vie 19 et 20 septembre Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or Rhône

Gratuit – Limité à 20 personnes – A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Là où il y a de l’eau, il y a de la vie. Plongez au cœur des milieux d’eau douce et découvrez un monde incroyable !

Des grenouilles aux flamants roses, l’eau douce abrite une incroyable biodiversité. Venez découvrir les animaux qui dépendent des zones humides du Parc zoologique de Lyon dans le cadre de la campagne Wetlands for Life.

Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or avenue des belges 69006 Lyon Saint-Genis-Laval 69230 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=260 »}]

Là où il y a de l’eau, il y a de la vie. Plongez au cœur des milieux d’eau douce et découvrez un monde incroyable !

© Elodie Trevis