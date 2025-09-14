Zonta boule Boulodrome municipal Salon-de-Provence

Zonta boule Boulodrome municipal Salon-de-Provence dimanche 14 septembre 2025.

Zonta boule

Dimanche 14 septembre 2025 de 9h à 12h. Boulodrome municipal Boulevard Du Roy René Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

2025-09-14

Le Zonta organise un tournoi de pétanque, ouvert à tous ! Licenciés ou juste amateurs, vous pouvez venir partager cette journée conviviale.Les joueurs peuvent constituer leur équipe (triplette choisie)

Le Zonta œuvrant pour construire un monde meilleur pour les femmes, les bénéfices de cette journée seront utilisés pour soutenir des projets éducatifs pour les jeunes filles.



Café d’accueil et repas inclus dans le prix d’inscription. 3 prix seront décernés 300€, 150€ et 75€.



Tarifs participation au tournoi + brunch (café d’accueil et repas) 25€, accompagnants 15€, moins de 10 ans 5€ .

Boulodrome municipal Boulevard Du Roy René Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Le Zonta is organizing a pétanque tournament, open to all! Whether you’re a member of the club or just an amateur, you’re welcome to come and join in the fun

German :

Das Zonta organisiert ein Boule-Turnier, das für alle offen ist! Die Spieler können ihre Mannschaft zusammenstellen (Triplette ausgewählt)

Italiano :

Zonta organizza un torneo di pétanque aperto a tutti! Che siate membri del club o semplici appassionati, siete i benvenuti a partecipare al divertimento

Espanol :

Zonta organiza un torneo de petanca abierto a todos Tanto si eres socio del club como aficionado, te invitamos a participar

