Zoo d’Asson Programme de l’été Zoo d’Asson Asson

Informations pratiques

Asson

Zoo d’Asson Programme de l’été

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-08-30 18:15:00

Date(s) :

2026-07-06

Nouveautés et activités de l’été 2026 du 6 Juillet au 30 août !

Nouveaux nourrissages

11h00 hippopotames pygmées

16h00 Serre tropicale

18h00 nourrissage des panthères et présentation du futur nouvel enclos

Nouvelles animations

14h00 Incroyables axolotl

Vous connaissez axoloto et vous avez joué avec dans Minecraft ; Venez les voir en vrai en famille ou entre amis et découvrez les incroyables pouvoir de cet étrange animal.

15H Dino Académie Initiation à la paléontologie

Vous découvrirez comment fonctionne un chantier de fouille et la reproduction d’une scène de chasse fossile.

Les bébés du zoo

Cette année encore ils sont nombreux. .

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 03 34 zoo-d-asson@wanadoo.fr

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English : Zoo d’Asson Programme de l’été

L’événement Zoo d’Asson Programme de l’été Asson a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay