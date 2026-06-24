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Zoo d’Asson Programme de l’été Zoo d’Asson Asson

lundi 6 juillet 2026 · Zoo d'Asson · Asson

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Zoo d'Asson
Adresse
6 Chemin de Brouquet
Ville
64800 Asson
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Asson

Zoo d’Asson Programme de l’été

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-08-30 18:15:00

Date(s) :
2026-07-06

Nouveautés et activités de l’été 2026 du 6 Juillet au 30 août !
Nouveaux nourrissages
11h00 hippopotames pygmées
16h00 Serre tropicale
18h00 nourrissage des panthères et présentation du futur nouvel enclos
Nouvelles animations
14h00 Incroyables axolotl
Vous connaissez axoloto et vous avez joué avec dans Minecraft ; Venez les voir en vrai en famille ou entre amis et découvrez les incroyables pouvoir de cet étrange animal.
15H Dino Académie Initiation à la paléontologie
Vous découvrirez comment fonctionne un chantier de fouille et la reproduction d’une scène de chasse fossile.
Les bébés du zoo
Cette année encore ils sont nombreux.   .

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 03 34  zoo-d-asson@wanadoo.fr

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English : Zoo d’Asson Programme de l’été

L’événement Zoo d’Asson Programme de l’été Asson a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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