Zoom Artiste | Laurence Galli Linogravures Office de tourisme et tiers-lieu Ondres
Zoom Artiste | Laurence Galli Linogravures Office de tourisme et tiers-lieu Ondres lundi 23 février 2026.
Zoom Artiste | Laurence Galli Linogravures
Office de tourisme et tiers-lieu 1819 avenue du 11 novembre 1918 Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-02-23
Le Zoom Artiste accueille Laurence Galli et ses linogravures de femmes.
Une acrobate, une baigneuse, une danseuse de cabaret, Rayponce… l’artiste s’empare de modèles féminins qu’elle créé grâce à une technique de linogravure. Résultat courbes gracieuses à découvrir… du lundi au vendredi 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu’au 23 avril (démontage le 24 avril). .
Office de tourisme et tiers-lieu 1819 avenue du 11 novembre 1918 Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Zoom Artiste | Laurence Galli Linogravures
L’événement Zoom Artiste | Laurence Galli Linogravures Ondres a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Seignanx