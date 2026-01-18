Zoom Artiste | Laurence Galli Linogravures Office de tourisme et tiers-lieu Ondres

Zoom Artiste | Laurence Galli Linogravures

Office de tourisme et tiers-lieu 1819 avenue du 11 novembre 1918 Ondres Landes

Début : 2026-02-23

fin : 2026-04-24

2026-02-23

Le Zoom Artiste accueille Laurence Galli et ses linogravures de femmes.

Une acrobate, une baigneuse, une danseuse de cabaret, Rayponce… l’artiste s’empare de modèles féminins qu’elle créé grâce à une technique de linogravure. Résultat courbes gracieuses à découvrir… du lundi au vendredi 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu’au 23 avril (démontage le 24 avril). .

Office de tourisme et tiers-lieu 1819 avenue du 11 novembre 1918 Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

