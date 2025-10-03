ZOOM Théâtre d’Auxerre Auxerre

ZOOM

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Projeter un avenir radieux pour son enfant, quoi de plus naturel ? Et voir son nom accroché au firmament d’Hollywood… insensé ? Qu’importe, sa mère en est sûre le petit Burt a ouvert les yeux sous l’étoile du 7e Art.

Burt ? Conçu dans un cinéma, il doit son prénom au Burt Lancaster du classique Tant qu’il y aura des hommes… Un brin ironique, pour cet enfant né sans père et désormais sorti du cadre. Reste le récit d’un amour immense et de tribulations rocambolesques sur les sentiers de la renommée… Après 65 Miles et le multiprimé Courgette, Pamela Ravassard poursuit sa réflexion sensible sur les déterminismes sociaux et leur traduction dans l’intime. Seule en scène, dans le décor lumineux d’un plateau de cinéma, elle campe une détonante mère courage qui raconte son histoire en musique à partir de ses propres références hollywoodiennes, de Rocky au Parrain en passant par Indiana Jones ou Star Wars. Au fil de ce parcours, Pamela Ravassard, tour à tour drôle ou déchirante, zoome sur les liens, la force du rêve. On découvre comment un amour immodéré peut mener à l’irréparable… mais aussi ouvrir la voie à une inattendue happy end. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

