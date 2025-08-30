ZOOM Compagnie Paradoxe(s) Quai du Canal Baume-les-Dames
ZOOM Compagnie Paradoxe(s) Quai du Canal Baume-les-Dames dimanche 1 février 2026.
ZOOM Compagnie Paradoxe(s)
Quai du Canal Centre d’Affaires et de Rencontres (CARé) Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 17:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
C’est l’histoire de l’amour incommensurable d’une mère pour son fils. C’est l’histoire d’une mère qui est prête à tout pour offrir la meilleure vie à son fils. C’est l’histoire d’une réussite…
Au fil de ce parcours clownesque, une vraie émotion se dévoile peu à peu. On comprend alors qui elle est, et pourquoi elle est là…
Tout public à partir de 10 ans.
Durée 1h10 .
Quai du Canal Centre d’Affaires et de Rencontres (CARé) Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org
English : ZOOM Compagnie Paradoxe(s)
German : ZOOM Compagnie Paradoxe(s)
Italiano :
Espanol :
L’événement ZOOM Compagnie Paradoxe(s) Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-09-11 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS