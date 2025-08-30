ZOOM Compagnie Paradoxe(s) Quai du Canal Baume-les-Dames

ZOOM Compagnie Paradoxe(s)

Quai du Canal Centre d’Affaires et de Rencontres (CARé) Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

C’est l’histoire de l’amour incommensurable d’une mère pour son fils. C’est l’histoire d’une mère qui est prête à tout pour offrir la meilleure vie à son fils. C’est l’histoire d’une réussite…

Au fil de ce parcours clownesque, une vraie émotion se dévoile peu à peu. On comprend alors qui elle est, et pourquoi elle est là…

Tout public à partir de 10 ans.

Durée 1h10 .

Quai du Canal Centre d’Affaires et de Rencontres (CARé) Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org

