Zoom Issoudun

Zoom

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Compagnie Paradoxe(s)

Précédent spectacle présenté au CCAC, Courgette (7 nominations aux Molières)

C’est l’histoire de l’amour incommensurable d’une mère pour son fils. C’est l’histoire d’une mère qui est prête à tout pour offrir la meilleure vie à son fils. C’est l’histoire d’une réussite…

Fin septembre, réunion de parents d’élèves elle est là, la mère du Burt . Celle qu’on n’a pas vue depuis des années, celle qu’on aurait sans doute préféré ne pas revoir. Elle n’a plus aucune raison d’être là, pourtant elle s’est invitée. Alors, comme le prof principal est en retard, elle se lève et parle. En combat contre les mots, elle se raconte, raconte son Burt, cet enfant difficile .

Dans ce texte ciselé et haletant, cette mère courage n’a aucune limite pour son fils qu’elle embarque sur les routes de France, en quête d’un rêve hollywoodien. 20 .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13

English :

Compagnie Paradoxe(s)

Previous show presented at CCAC, Courgette (7 Molière nominations)

