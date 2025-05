ZOOM PHOTO CLUB – Montarnaud, 6 juin 2025 07:00, Montarnaud.

Hérault

ZOOM PHOTO CLUB Route de Montpellier Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

Zoom Photo Club de Montarnaud a l’immense plaisir de vous annoncer son exposition annuelle.

Participation de l’école primaire de Montarnaud sur le thème des Grandes Périodes de l’Histoire.

Le vernissage aura lieu le 7 juin à 18h.

Zoom Photo Club de Montarnaud a l’immense plaisir de vous annoncer son exposition annuelle.

Participation de l’école primaire de Montarnaud sur le thème des Grandes Périodes de l’Histoire.

Le vernissage aura lieu le 7 juin à 18h. .

Route de Montpellier

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 6 13 15 15 71 zoomphoto34570@gmail.com

English :

Zoom Photo Club de Montarnaud is delighted to announce its annual exhibition.

Montarnaud elementary school will be taking part, on the theme of the Great Periods of History.

The vernissage will take place on June 7 at 6pm.

German :

Der Zoom Photo Club de Montarnaud freut sich sehr, Ihnen seine jährliche Ausstellung ankündigen zu können.

Teilnahme der Grundschule von Montarnaud mit dem Thema « Grandes Périodes de l’Histoire » (Große Perioden der Geschichte).

Die Vernissage findet am 7. Juni um 18 Uhr statt.

Italiano :

Zoom Photo Club de Montarnaud è lieto di annunciare la sua mostra annuale.

La scuola elementare di Montarnaud parteciperà alla mostra sul tema « I grandi periodi della storia ».

L’anteprima avrà luogo il 7 giugno alle 18.00.

Espanol :

El Zoom Photo Club de Montarnaud se complace en anunciar su exposición anual.

Participará la escuela primaria de Montarnaud, con el tema de las Grandes Épocas de la Historia.

El preestreno tendrá lugar el 7 de junio a las 18.00 horas.

L’événement ZOOM PHOTO CLUB Montarnaud a été mis à jour le 2025-05-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT