Zoom Photo Festival Normandie Honfleur

Zoom Photo Festival Normandie
JARDIN DU TRIPOT Honfleur Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-04
fin : 2025-10-31
2025-10-04
Exposition photographique originale grands formats
Le Jardin du Tripot de Honfleur se transformera en galerie à ciel ouvert.
Les portraits de nos commerçants, artisans et entreprises locales y seront exposés, pour mettre en lumière celles et ceux qui font vivre Honfleur ❤️
Le 4 octobre, nous invitons tous les Honfleurais à se costumer aux côtés des commerçants et artisans.
L’objectif ? Faire de cette journée un grand carnaval honfleurais, festif et populaire, qui, nous l’espérons, deviendra un rendez-vous incontournable de la ville
Exposition du 4 au 31 octobre un mois pour célébrer, rencontrer et partager autour de la photographie et de notre territoire. .
JARDIN DU TRIPOT Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 25 28 33 89 zoomphotohonfleur@gmail.com
