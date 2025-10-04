Zoom Photo Festival Normandie Honfleur

Zoom Photo Festival Normandie Honfleur samedi 4 octobre 2025.

Zoom Photo Festival Normandie

JARDIN DU TRIPOT Honfleur Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-04

fin : 2025-10-31

2025-10-04

Exposition photographique originale grands formats

Le Jardin du Tripot de Honfleur se transformera en galerie à ciel ouvert.

Les portraits de nos commerçants, artisans et entreprises locales y seront exposés, pour mettre en lumière celles et ceux qui font vivre Honfleur ❤️

Le 4 octobre, nous invitons tous les Honfleurais à se costumer aux côtés des commerçants et artisans.

L’objectif ? Faire de cette journée un grand carnaval honfleurais, festif et populaire, qui, nous l’espérons, deviendra un rendez-vous incontournable de la ville

Exposition du 4 au 31 octobre un mois pour célébrer, rencontrer et partager autour de la photographie et de notre territoire. .

JARDIN DU TRIPOT Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 25 28 33 89 zoomphotohonfleur@gmail.com

