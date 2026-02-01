Zoom Scènes au Jardin de Dollon Musée de la Musique Mécanique Dollon

Zoom Scènes au Jardin de Dollon

Musée de la Musique Mécanique Grande rue Dollon Sarthe

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

C’est l’histoire de l’amour incommensurable d’une mère pour son fils.

C’est l’histoire d’une mère qui est prête à tout pour offrir la meilleure vie à son fils.

C’est l’histoire d’une réussite…

Fin septembre, réunion de parents d’élèves elle est là, la mère du Burt .

Celle qu’on n’a pas vue depuis des années, celle qu’on aurait sans doute préféré ne pas revoir. Elle n’a plus aucune raison d’être là, pourtant elle s’est invitée. Alors, comme le prof principal est en retard, elle se lève et parle. Elle commence par là où tout a commencé, en plein Hollywood …

Puis elle va nous embarquer dans un tourbillon de vie entre Sochaux et Sartrouville où elle va tout faire pour que son Burt connaisse un destin autre que le sien, un destin de star. Et au fil de ce parcours clownesque, une vraie émotion se dévoile peu à peu. On comprend alors qui elle est, et pourquoi elle est là…

Entrée: 15€

Réservation en ligne uniquement .

Musée de la Musique Mécanique Grande rue Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 51 08 64

