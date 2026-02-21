Zoom sur AOC Palette Cuvée Quintessence Château Henri Bonnaud Château Henri Bonnaud, Le Tholonet Le Tholonet

Zoom sur AOC Palette Cuvée Quintessence Château Henri Bonnaud

Vendredi 20 mars 2026 de 14h à 18h. Château Henri Bonnaud, Le Tholonet Château Henri Bonnaud Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Le Château Henri Bonnaud vous invite à découvrir la confidentielle AOC Palette, à travers sa prestigieuse cuvée Quintessence.

Eveillez vos sens aux aromes de notre blanc, dégustez un rosé de gastronomie, et découvrez le potentiel de garde de notre rouge.

Au cœur de l’appellation Palette, la cuvée Quintessence incarne notre vision la plus exigeante.

Produite à seulement 1 800 bouteilles par an, elle naît d’une sélection rigoureuse de nos plus belles parcelles et d’un travail précis, mené avec patience et conviction. Rarement proposée à la dégustation en raison de sa production confidentielle, cette cuvée se dévoile comme un moment privilégié — une rencontre intime avec l’expression la plus aboutie de notre domaine. .

Château Henri Bonnaud, Le Tholonet Château Henri Bonnaud Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 86 28 contact@chateau-henri-bonnaud.fr

English :

Château Henri Bonnaud invites you to discover the confidential AOC Palette, through its prestigious cuvée Quintessence.

Awaken your senses to the aromas of our white, taste a gourmet rosé, and discover the ageing potential of our red.

