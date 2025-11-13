ZOOM SUR LA FILIERE BOIS Agence BREST EUROPE Brest

ZOOM SUR LA FILIERE BOIS Agence BREST EUROPE Brest jeudi 13 novembre 2025.

La filière bois : un secteur aux multiples facettes ! Bâtiment, Industrie, Agriculture, la filière bois est une touche à tout ! Véritable vecteur de la transition écologique, elle offre des opportunités variées, essentielles à notre économie et porteuses de sens. Quelque soit votre projet professionnel, vous pouvez y trouver votre futur métier ou votre future formation. Alors prenez le temps de la découvrir et d’échanger avec des acteurs majeurs de cette filière. Nous vous proposons également la

La filière bois : un secteur aux multiples facettes ! Bâtiment, Industrie, Agriculture, la filière bois est une touche à tout !