Zoom sur la Ville Impériale Napoléon III et la musique Arcachon mardi 10 février 2026.

Bibiothéque d'Arcachon Arcachon

2026-02-10
2026-02-14

2026-02-10

A la bibliothèque d'Arcachon, animation costumée l'histoire du train sur le Bassin
avec la création de la première ligne Bordeaux, La Teste en 1841. par l'Association Angel.

Gratuit.
Réservation nécessaire.

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine 

