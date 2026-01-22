Zoom sur la Ville Impériale Napoléon III et la musique Arcachon

Zoom sur la Ville Impériale Napoléon III et la musique

Bibiothéque d’Arcachon Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-10

A la bibliothèque d’Arcachon, animation costumée l’histoire du train sur le Bassin

avec la création de la première ligne Bordeaux, La Teste en 1841. par l’Association Angel.

Gratuit.

Réservation nécessaire. .

Bibiothéque d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54

