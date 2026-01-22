Zoom sur la Ville Impériale Napoléon III et la musique Arcachon
Zoom sur la Ville Impériale Napoléon III et la musique
Bibiothéque d’Arcachon Arcachon Gironde
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-14
2026-02-10
A la bibliothèque d’Arcachon, animation costumée l’histoire du train sur le Bassin
avec la création de la première ligne Bordeaux, La Teste en 1841. par l’Association Angel.
Réservation nécessaire. .
English : Zoom sur la Ville Impériale Napoléon III et la musique
