Zoom sur l’actu Cité de l’Économie Paris
Zoom sur l’actu Cité de l’Économie Paris samedi 17 janvier 2026.
Une visite participative pour décrypter l’actualité économique
Vous cherchez une idée d’activité originale ou une sortie en famille intelligente ? Citéco propose une animation ludique et pédagogique autour des grands enjeux économiques du moment : inflation, pouvoir d’achat, dette publique, fiscalité… Autant de notions complexes que cette visite vous aide à mieux comprendre, en vous promenant dans les espaces du musée aux côtés d’une médiatrice passionnée.
Un musée insolite pour explorer l’économie autrement
Dans une ambiance conviviale, cette activité interactive invite les participants à s’interroger sur les grands titres de l’actualité. Conçue comme une déambulation participative, elle rend l’économie accessible à toutes et tous, même aux plus jeunes curieux !
Informations pratiques
- Âge : À partir de 12 ans
- Durée : 1h
- Dates : 17 janvier, 14 février et 4 avril 2026 à 16h30
- Tarifs : supplément de 2€ en plus du billet d’entrée
- Réservation conseillée
Inflation, pouvoir d’achat, fiscalité… Une visite participative pour décrypter l’actualité économique et mieux comprendre les enjeux derrière les gros titres des journaux.
Le samedi 04 avril 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 14 février 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 17 janvier 2026
de 16h30 à 17h30
payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-17T17:30:00+01:00
fin : 2026-04-04T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-01-17T16:30:00+02:00_2026-01-17T17:30:00+02:00;2026-02-14T16:30:00+02:00_2026-02-14T17:30:00+02:00;2026-04-04T16:30:00+02:00_2026-04-04T17:30:00+02:00
Cité de l’Économie 1 Pl. du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/zoom-sur-lactu
Afficher la carte du lieu Cité de l’Économie et trouvez le meilleur itinéraire