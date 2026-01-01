Zoom sur l’actu Cité de l’Économie Paris

Une visite participative pour décrypter l’actualité économique

Vous cherchez une idée d’activité originale ou une sortie en famille intelligente ? Citéco propose une animation ludique et pédagogique autour des grands enjeux économiques du moment : inflation, pouvoir d’achat, dette publique, fiscalité… Autant de notions complexes que cette visite vous aide à mieux comprendre, en vous promenant dans les espaces du musée aux côtés d’une médiatrice passionnée.

Un musée insolite pour explorer l’économie autrement

Dans une ambiance conviviale, cette activité interactive invite les participants à s’interroger sur les grands titres de l’actualité. Conçue comme une déambulation participative, elle rend l’économie accessible à toutes et tous, même aux plus jeunes curieux !

Informations pratiques

Âge : À partir de 12 ans

: À partir de 12 ans Durée : 1h

: 1h Dates : 17 janvier, 14 février et 4 avril 2026 à 16h30

: 17 janvier, 14 février et 4 avril 2026 à 16h30 Tarifs : supplément de 2€ en plus du billet d’entrée

supplément de 2€ en plus du billet d’entrée Réservation conseillée

payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Cité de l’Économie 1 Pl. du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/zoom-sur-lactu



