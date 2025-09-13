ZOOM SUR LE MONDE CYCLE DE CONFÉRENCES Puisserguier

ZOOM SUR LE MONDE CYCLE DE CONFÉRENCES

10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier Hérault

Début : 2025-09-13

fin : 2025-11-15

2025-09-13 2025-10-25 2025-11-15

Pour une meilleure intelligence du monde actuel !

Ce cycle de trois conférences, animé par Bruno Modica, professeur agrégé d’Histoire, nous aide à comprendre les relations internationales, les crises et mutations contemporaines qui agitent notre société.

Conférence 1 Samedi 13 septembre à 17h

Le crime organisé

Conférence 2 Samedi 25 octobre à 17h

Les enjeux géopolitiques du changement climatique

Conférence 3 Samedi 15 novembre à 17h

Egypte, Turquie, Iran, trois puissances régionales en compétition.

Quels sont les mécanismes pour prendre le pouvoir dans les pays du Proche et Moyen-Orient .

10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 65 40 67 01

English :

For a better understanding of today’s world!

This cycle of three lectures, hosted by Bruno Modica, helps us to understand international relations and the contemporary crises and changes that are shaking our society.

German :

Für ein besseres Verständnis der heutigen Welt!

Diese dreiteilige Vortragsreihe, die von Bruno Modica geleitet wird, hilft uns, die internationalen Beziehungen, die zeitgenössischen Krisen und Veränderungen, die unsere Gesellschaft bewegen, zu verstehen.

Italiano :

Per capire meglio il mondo di oggi!

Questo ciclo di tre lezioni, condotto da Bruno Modica, ci aiuta a comprendere le relazioni internazionali e le crisi e i cambiamenti contemporanei che stanno scuotendo la nostra società.

Espanol :

¡Para comprender mejor el mundo de hoy!

Este ciclo de tres conferencias, dirigido por Bruno Modica, nos ayuda a comprender las relaciones internacionales y las crisis y cambios contemporáneos que sacuden nuestra sociedad.

