Hérault

ZOOM SUR LE MOUSTIQUE TIGRE, LES TIQUES ET CHENILLES PROCESSIONNAIRES Avenue de la Gare Aspiran Hérault

Lors des portes ouvertes du jardin partagé d’Aspiran, arrêtez-vous dans cet espace ludique pour comprendre les enjeux du moustique tigre.

Apprenez à l’identifier à l’aide de spécimens, découvrez son cycle de vie, les risques sanitaires et les mesures préventives à adopter.

Découvrez aussi les bonnes pratiques face aux tiques et chenilles processionnaires.

En partenariat avec Les lopins d’abord.

Dans le cadre de la campagne Pik’Tro (Agence Régionale de Santé, Altopictus, GRAINE Occitanie).

En accès libre. .

Avenue de la Gare

Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44 animation@demainlaterre.fr

English :

During the open house at the Aspiran shared garden, stop by this playful area to learn more about the issues surrounding the tiger mosquito.

German :

Während des Tags der offenen Tür des Gemeinschaftsgartens in Aspiran können Sie in diesem spielerischen Bereich Halt machen, um zu verstehen, was es mit der Tigermücke auf sich hat.

Italiano :

Durante le giornate di apertura del giardino condiviso di Aspiran, fermatevi in quest’area ludica per saperne di più sulle problematiche della zanzara tigre.

Espanol :

Durante las jornadas de puertas abiertas del jardín compartido de Aspiran, haz una parada en esta divertida zona para saber más sobre los problemas que rodean al mosquito tigre.

