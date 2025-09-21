Zoom sur le patrimoine architectural du Roumois à Bosroumois Bosroumois

12 Rue du Maréchal Leclerc Bosroumois Eure

ZOOM SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DU ROUMOIS à LA MAISON DE LA TERRE

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

– Conférence-projection de Françoise Guilly

– Parcours photographique architectural du Roumois à la Maison de la Terre

– Atelier enfant façonnage, moulage et décor d’une brique ou d’une tuile

– Animations et dégustations autour de la pomme

– Visite libre de la partie muséale

Tout public Participation 2€/adulte et 1€/enfant accompagné.

Renseignements 06 15 63 24 64 contact.atpbr@gmail.com .

12 Rue du Maréchal Leclerc Bosroumois 27670 Eure Normandie +33 6 15 63 24 64 contact.atpbr@gmail.com

