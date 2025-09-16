Zoom sur le sureau noir Maison Paris Nature Paris

Zoom sur le sureau noir Maison Paris Nature Paris mardi 16 septembre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

[Conférence + Sortie]

Découvrez cet arbuste dont les fruits attirent de nombreux oiseaux à cette saison. Après un exposé en salle, sortie découverte dans le Parc Floral de Paris.
Le mardi 16 septembre 2025
de 10h00 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
