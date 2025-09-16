Zoom sur le sureau noir Maison Paris Nature Paris

Zoom sur le sureau noir Maison Paris Nature Paris mardi 16 septembre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L'inscription est gratuite mais obligatoire.

[Conférence + Sortie]



Découvrez cet arbuste dont les fruits attirent de nombreux oiseaux à cette saison. Après un exposé en salle, sortie découverte dans le Parc Floral de Paris.

Le mardi 16 septembre 2025

de 10h00 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

