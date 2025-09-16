Zoom sur le sureau noir Maison Paris Nature Paris
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
[Conférence + Sortie]
Découvrez cet arbuste dont les fruits attirent de nombreux oiseaux à cette saison. Après un exposé en salle, sortie découverte dans le Parc Floral de Paris.
Le mardi 16 septembre 2025
de 10h00 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv