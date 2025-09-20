Zoom sur les collections du musée Musée du fer Reichshoffen

Zoom sur les collections du musée Musée du fer Reichshoffen samedi 20 septembre 2025.

Zoom sur les collections du musée 20 et 21 septembre Musée du fer Bas-Rhin

Durée : 1 heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les membres bénévoles de la SHARE seront présents pour vous accueillir et partager avec vous leur passion pour l’histoire locale à travers les collections du musée.

Musée du fer 9 Rue Jeanne d’Arc, 67110 Reichshoffen, France Reichshoffen 67110 Reichshoffen Bas-Rhin Grand Est +33388803449 https://www.reichshoffen.fr/Le-Musee-Historique-et-Industriel.html La métallurgie dans les Vosges du Nord s’est développée à partir du XVIIe siècle en raison de la présence combinée de minerai de fer, de castine utilisée comme fondant dans les hauts-fourneaux, de forêts pour l’alimentation en charbon de bois et de rivières pour la force motrice.

Trois siècles de l’histoire des de Dietrich, maîtres de forges, de la fabrication du wagon trappe à celle des automotrices du TGV. Les poêles en fontes richement ornés produit par de Dietrich sont également à découvrir. En plus du thème central portant sur le fer, le musée évoque les grands moments de la cité au travers d’objets en provenance de fouilles archéologiques, de documents, de sceaux, de maquettes des deux châteaux. Gare de Reichshoffen à 5 mn à pied. Parking devant le musée ou place de Woerth

Les membres bénévoles de la SHARE seront présents pour vous accueillir et partager avec vous leur passion pour l’histoire locale à travers les collections du musée.

© Werner Lonz & Jean Claude Bach