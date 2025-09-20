Zoom sur les tapisseries et le métier de restauratrice – Manoir de Kernault Manoir de Kernault Mellac

Zoom sur les tapisseries et le métier de restauratrice – Manoir de Kernault Manoir de Kernault Mellac samedi 20 septembre 2025.

Zoom sur les tapisseries et le métier de restauratrice – Manoir de Kernault 20 et 21 septembre Manoir de Kernault Finistère

Rencontre – Public : Adulte.

JEP | Dimanche 21 septembre à 16h30.

Durée : 1h.

Prix : Gratuit‎.

• Réservation conseillée‎

Contact : Manoir de Kernault‎ 02 98 71 90 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En juillet 2024, à la demande du Département du Finistère, l’équipe de restauration de l’Atelier Montaine Bongrand déposait les tapisseries du 17ème siècle qui ornaient la salle seigneuriale pour expertise et dépoussiérage.

Montaine Bongrand présente ses interventions et partage avec nous son métier passionnant.

Manoir de Kernault Manoir de Kernault, 29300, Mellac Mellac 29300 Finistère Bretagne 02 98 71 90 60 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-kernault https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/;https://www.instagram.com/cheminsdupatrimoine/ Le manoir de Kernault a été construit vers 1420-1430 par la famille de Talhouët. Jean de Talhouët, qui était en 1420 clerc d’argenterie à la Chambre des Comptes, remplit entre 1423 et 1433 les fonctions de responsable de l’hôtel de la Duchesse de Bretagne. Le logis a subi en 1627 une réfection (planchers, cheminées) qui n’a pas modifié la structure de l’édifice médiéval. Les communs sud en pans de bois, du même type que la galerie de Tréhardet en Bignan, ont été construits à la même époque. Le logis a connu une nouvelle campagne de réaménagement vers 1750, avec la mise en place d’un nouveau décor intérieur par Forestier le Jeune et l’agrandissement des ouvertures de l’élévation sud.

Malgré ces reprises et l’adjonction de quelques bâtiments adventices aux 19e et 20e siècles, l’ensemble a conservé un décor médiéval et classique de qualité et demeure représentatif d’une demeure noble rurale des 15e-17e siècles.

En juillet 2024, à la demande du Département du Finistère, l’équipe de restauration de l’Atelier Montaine Bongrand déposait les tapisseries du 17ème siècle qui ornaient la salle seigneuriale pour et …

CDP29