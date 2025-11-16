Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Zoom sur… l’exposition temporaire Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Zoom sur… l’exposition temporaire Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône dimanche 16 novembre 2025.

Zoom sur… l’exposition temporaire

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 16:30:00

Date(s) :
2025-11-16

Une visite détaillée pour tout savoir de l’exposition temporaire Face à ce qui se dérobe les clichés de la folie   .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98  servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

English : Zoom sur… l’exposition temporaire

German : Zoom sur… l’exposition temporaire

Italiano :

Espanol :

L’événement Zoom sur… l’exposition temporaire Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)