Zoom sur pellicule Courts métrages Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Zoom sur pellicule Courts métrages

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 18:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-24

Cette projection, au cinéma Les Cinéastes, répertorie les travaux de 20 étudiants et étudiantes à travers 17 courts-métrages réalisés entre 2024 et 2026. 3 projections pour montrer la diversité des travaux des étudiants de l’école des Beaux Arts du Mans.

Cette projection, au cinéma Les Cinéastes, répertorie les travaux de 20 étudiants et étudiantes à travers 17 courts-métrages réalisés entre 2024 et 2026.

Du très court-métrage de 1,30 minute au moyen-métrage de 25 minutes, du documentaire à la fiction en passant par le cinéma expérimental, cette projection montre la diversité des travaux des étudiants de l’école des Beaux Arts du Mans.

Programme

Mardi 24 mars > 18h

POUR CEUX QUI RESTENT

De Alix Effray, Julie Minet, Kilian Rousseau-Blanchery, Lucien Mathieu 2025 8,18 min

Le but de ce documentaire et d’approcher un monde peu connu qui est celui du funéraire. Montrer que malgré la dureté de ce domaine, les employés travaillent de manière altruiste et dans une joie de vivre qui peut surprendre.

KTV

De E.G Morales 2026 26,47 min

Un journaliste et un caméraman tourne un reportage sur le premier Suisse qui marchera sur la Lune. Alors que la réalité du tournage s’efforce de les ramener sur Terre, le duo trouve de la force dans leur amitié naissante.

CHUTE FLORALE

De Ugo Blot 2025 1,35 min

Ugo Blot travaille les fleurs dans leur forme et leur couleur sans être le plus réaliste possible, mais en comprenant quel type de fleur il y a. Il cherche à montrer les similitudes et les différences entre chaque fleur. Le son est en constante évolution avec l’apparition de fleurs.

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Mercredi 25 mars > 18h

ENFANT DE QUOI

De Lucile Effray, Liza Kerzhero, Justine Marreau, Jossua Carey, Gaylor Duclaux 2025 7,29 min

Performer c’est aussi se prêter au jeu. On exécute des mouvements comme une chorégraphie parce qu’on les a vu et appris, même si une fois restituée l’action devient absurde.

JARDIN (FILM JOURNAL)

De Ixchel Olivarec Graber 2024 17,10 min

Ce film est un journal filmé ou bien une méditation autour une brève période de ma vie. Comme un jardin, notre mémoire et nos relations ont besoin d’être arrosées et entretenues, pour rester en vie. Il leur faut du soin. Prendre soin, dans ce projet, se fait en filmant.

A L’HEURE OU LES TAGUEURS SE LEVENT

De Pol Malburet-Breuil 2025 4,59 min

Aron Bomor, jeune tagueur se trouve entre la vie et la mort. Que s’est-il passé dans le parking du supermarché ? Tout ce que l’on sait c’est que Gab, photographe renommée, est suspectée

COUP DE FOUDRE

De Clémentine Mehren 2025 2,25 min

Deux insectes, vivant d’amour et de fleurs fraîches, voient leur quotidien basculer d’un coup. Séparés à cause d’une tempête effroyable, ils vont tout faire pour se retrouver.

LE CULTE

De Grégoire Letournel 2025 5,29 min

LE CULTE est une fiction sur un culte qui se réunit la nuit. Elle est inspirée d’histoires de squats qui ont déjà eu lieu dans le jardin.

LE TOUT PETIT MONDE

De Ludivine Beaugrand 2025 3,42 min

Ce court métrage répertorie les différents insectes habitant le jardin de la prairie.

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Jeudi 26 mars > 18h

LES JOLIES GRIMACES

Marguerite Hecquart 2026 8 min

Un clown rencontre un spectateur pendant une répétition, sans un mot, les masques tombent.

LA DISPARITION

De Damien Sewsurn 2025 4,16 min

Entre censure étouffante et désastres écologiques, chaque image, chaque geste, aussi imperceptible soit-il, déclenche une cascade d’événements aux répercussions profondes.

LE JARDIN

De Damien Sewsurn 2025 2,56 min

Une promenade immersive dans un jardin mystérieux, où les pas et les plantes se mêlent au poème Le Jardin d’Émile Varenne, lu par Yvon Jea.

A REJOUER

De Emma Cambron 2026 6,21 min

Sur un rythme mécanique de répétitions se déroule les photographies argentiques couleurs superposées, comme un panorama qui défile puis s’interrompt pour redécouvrir indéfiniment ces images de différentes manières.

FLORAISON HURBAINE

De Ugo Blot 2025 13,02 min

Un court métrage sur l’évolution d’un lieu. La flore qui reprend ses droits sur un lieu abandonné par l’homme. Le lieu choisi est l’ancienne chocolaterie du Mans, aujourd’hui abandonnée.

MEC POUR MEC

De Loevan Galbrun 20265- 3,49 min

Un film nocturne qui explore un lieu hanté par des présences obscures ou la caméra guette les signes et laisse affleurer, dans l’ombre, ce qui refuse de disparaitre. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

This screening, at Les Cinéastes cinema, features the work of 20 students in 17 short films made between 2024 and 2026. 3 screenings to show the diversity of student work at Le Mans School of Fine Arts.

L’événement Zoom sur pellicule Courts métrages Le Mans a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT72