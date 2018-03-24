Zoom sur pellicule Courts métrages Cinéma Les Cinéastes Le Mans
Zoom sur pellicule Courts métrages Cinéma Les Cinéastes Le Mans mardi 24 mars 2026.
Zoom sur pellicule Courts métrages
Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 18:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-24
Cette projection, au cinéma Les Cinéastes, répertorie les travaux de 20 étudiants et étudiantes à travers 17 courts-métrages réalisés entre 2024 et 2026. 3 projections pour montrer la diversité des travaux des étudiants de l’école des Beaux Arts du Mans.
Cette projection, au cinéma Les Cinéastes, répertorie les travaux de 20 étudiants et étudiantes à travers 17 courts-métrages réalisés entre 2024 et 2026.
Du très court-métrage de 1,30 minute au moyen-métrage de 25 minutes, du documentaire à la fiction en passant par le cinéma expérimental, cette projection montre la diversité des travaux des étudiants de l’école des Beaux Arts du Mans.
Programme
Mardi 24 mars > 18h
POUR CEUX QUI RESTENT
De Alix Effray, Julie Minet, Kilian Rousseau-Blanchery, Lucien Mathieu 2025 8,18 min
Le but de ce documentaire et d’approcher un monde peu connu qui est celui du funéraire. Montrer que malgré la dureté de ce domaine, les employés travaillent de manière altruiste et dans une joie de vivre qui peut surprendre.
KTV
De E.G Morales 2026 26,47 min
Un journaliste et un caméraman tourne un reportage sur le premier Suisse qui marchera sur la Lune. Alors que la réalité du tournage s’efforce de les ramener sur Terre, le duo trouve de la force dans leur amitié naissante.
CHUTE FLORALE
De Ugo Blot 2025 1,35 min
Ugo Blot travaille les fleurs dans leur forme et leur couleur sans être le plus réaliste possible, mais en comprenant quel type de fleur il y a. Il cherche à montrer les similitudes et les différences entre chaque fleur. Le son est en constante évolution avec l’apparition de fleurs.
____________________________________
Mercredi 25 mars > 18h
ENFANT DE QUOI
De Lucile Effray, Liza Kerzhero, Justine Marreau, Jossua Carey, Gaylor Duclaux 2025 7,29 min
Performer c’est aussi se prêter au jeu. On exécute des mouvements comme une chorégraphie parce qu’on les a vu et appris, même si une fois restituée l’action devient absurde.
JARDIN (FILM JOURNAL)
De Ixchel Olivarec Graber 2024 17,10 min
Ce film est un journal filmé ou bien une méditation autour une brève période de ma vie. Comme un jardin, notre mémoire et nos relations ont besoin d’être arrosées et entretenues, pour rester en vie. Il leur faut du soin. Prendre soin, dans ce projet, se fait en filmant.
A L’HEURE OU LES TAGUEURS SE LEVENT
De Pol Malburet-Breuil 2025 4,59 min
Aron Bomor, jeune tagueur se trouve entre la vie et la mort. Que s’est-il passé dans le parking du supermarché ? Tout ce que l’on sait c’est que Gab, photographe renommée, est suspectée
COUP DE FOUDRE
De Clémentine Mehren 2025 2,25 min
Deux insectes, vivant d’amour et de fleurs fraîches, voient leur quotidien basculer d’un coup. Séparés à cause d’une tempête effroyable, ils vont tout faire pour se retrouver.
LE CULTE
De Grégoire Letournel 2025 5,29 min
LE CULTE est une fiction sur un culte qui se réunit la nuit. Elle est inspirée d’histoires de squats qui ont déjà eu lieu dans le jardin.
LE TOUT PETIT MONDE
De Ludivine Beaugrand 2025 3,42 min
Ce court métrage répertorie les différents insectes habitant le jardin de la prairie.
____________________________________
Jeudi 26 mars > 18h
LES JOLIES GRIMACES
Marguerite Hecquart 2026 8 min
Un clown rencontre un spectateur pendant une répétition, sans un mot, les masques tombent.
LA DISPARITION
De Damien Sewsurn 2025 4,16 min
Entre censure étouffante et désastres écologiques, chaque image, chaque geste, aussi imperceptible soit-il, déclenche une cascade d’événements aux répercussions profondes.
LE JARDIN
De Damien Sewsurn 2025 2,56 min
Une promenade immersive dans un jardin mystérieux, où les pas et les plantes se mêlent au poème Le Jardin d’Émile Varenne, lu par Yvon Jea.
A REJOUER
De Emma Cambron 2026 6,21 min
Sur un rythme mécanique de répétitions se déroule les photographies argentiques couleurs superposées, comme un panorama qui défile puis s’interrompt pour redécouvrir indéfiniment ces images de différentes manières.
FLORAISON HURBAINE
De Ugo Blot 2025 13,02 min
Un court métrage sur l’évolution d’un lieu. La flore qui reprend ses droits sur un lieu abandonné par l’homme. Le lieu choisi est l’ancienne chocolaterie du Mans, aujourd’hui abandonnée.
MEC POUR MEC
De Loevan Galbrun 20265- 3,49 min
Un film nocturne qui explore un lieu hanté par des présences obscures ou la caméra guette les signes et laisse affleurer, dans l’ombre, ce qui refuse de disparaitre. .
Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This screening, at Les Cinéastes cinema, features the work of 20 students in 17 short films made between 2024 and 2026. 3 screenings to show the diversity of student work at Le Mans School of Fine Arts.
L’événement Zoom sur pellicule Courts métrages Le Mans a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT72