Zoom sur Saturne ses lunes glacées, ses anneaux Route du Radôme Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou

Zoom sur Saturne ses lunes glacées, ses anneaux

Route du Radôme Planétarium Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Longtemps mystérieuse, observée par Galilée et déchiffrée par Huygens au XVIIème siècle, survolée par les sondes Pioneer et Voyager entre 1979 et 1981, la plus belle de nos planètes a été auscultée par l’orbiteur Cassini, pendant 13 ans, jusqu’en septembre 2017.

Sur son satellite Titan, la sonde spatiale a larguée, dès 2005, le module d’atterrissage Huygens, et elle a terminé son long voyage par un plongeon dans l’atmosphère de Saturne.

La conférencière passera en revue, …, et en images, les principaux résultats (à ce jour) de cette fantastique mission d’exploration de la structure de Saturne, de son système d’anneaux, de ses lunes, …, en passant par les lacs d’hydrocarbures de Titan et les geysers d’Encelade. .

Route du Radôme Planétarium Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Zoom sur Saturne ses lunes glacées, ses anneaux Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose