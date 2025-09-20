ZOOM Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle Laval

ZOOM 20 et 21 septembre Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle Mayenne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Exposition « »Circasciences » »

Pendant les journées du patrimoine, le ZOOM vous invite à découvrir ou redécouvrir son exposition Circasciences. Ouvrez grand les yeux et préparez-vous pour le spectacle !

Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle 21 Rue du Douanier Rousseau, 53000 Laval, France

Les collections d'Histoire naturelle et de sciences techniques de la ville de Laval sont conservées dans le bâtiment communément appelé "Musée des Sciences", depuis 1974. Construit initialement pour exposer des collections de tableaux et de sculptures, ce monument fut successivement un Musée des Beaux-Arts (1899-1964), les bureaux des services sociaux du département (1965-1972), puis un Musée des Sciences (1974-1996). Actuellement, il abrite toujours les collections scientifiques de la ville de Laval sous ce dernier nom, ainsi qu'un Centre de Culture scientifique technique et industrielle (le ZOOM).

Depuis 1996, l’ensemble des collections du Musée des Sciences est conservé dans les réserves, et n’est donc pas accessible au grand public. Toutefois il est possible ponctuellement de voir une partie des collections via les expositions temporaires ou les animations.

