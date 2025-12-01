Zooms sur la Seconde Guerre mondiale Cycle de conférences-débats Saint-Épain

Zooms sur la Seconde Guerre mondiale Cycle de conférences-débats

Tout au long de l’hiver et du printemps, la municipalité de Saint-Epain organise un cycle de conférences-débats sur la Seconde Guerre mondiale, animées par Eric Labayle, docteur en histoire et excellent orateur.

Spécialiste de l’armée française entre 1850 et 1950, ainsi que de l’exploitation du témoignage historique, il est l’auteur de nombreux ouvrages d’histoire militaire.

– Mercredi 10 décembre La marche à la guerre

– Mercredi 21 janvier 2026 1940, comprendre la défaite

– Mercredi 18 février 2026 La France dans la guerre

– Mercredi 18 mars 2026 La guerre aérienne

– Mercredi 22 avril 2026 L’année 1944

Throughout the winter and spring, the municipality of Saint-Epain organizes a series of lectures and debates on the Second World War, led by Eric Labayle, a doctor of history and an excellent speaker.

Den ganzen Winter und Frühling über organisiert die Gemeinde Saint-Epain eine Reihe von Vorträgen und Debatten über den Zweiten Weltkrieg, die von Eric Labayle, einem Doktor der Geschichte und ausgezeichneten Redner, geleitet werden.

Per tutto l’inverno e la primavera, il Comune di Saint-Epain organizza una serie di conferenze e dibattiti sulla Seconda guerra mondiale, guidati da Eric Labayle, dottore in storia ed eccellente oratore.

A lo largo del invierno y la primavera, el ayuntamiento de Saint-Epain organiza una serie de conferencias y debates sobre la Segunda Guerra Mundial, dirigidos por Eric Labayle, doctor en Historia y excelente orador.

