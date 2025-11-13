ZooNoise, cirque diplomatique La Fabrique des Arts (Théâtre 71) Malakoff

ZooNoise, cirque diplomatique Jeudi 13 novembre, 16h00 La Fabrique des Arts (Théâtre 71) Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation, séance en intérieur, places assises.

Début : 2025-11-13T16:00:00 – 2025-11-13T17:30:00

Extérieur nuit. Dans l’enclos sécurisé d’un chantier, un ascenseur, uneTesla, une butte. Sous nos pieds, un programme immobilier souterrain de luxe attend ses habitants. Le surgissement d’un enfant sauvage bloque tout. Qui est-il ? Est-il contagieux ? Quelles sont ses intentions ? Agit-il seul ? comment négocier ? L’humanité sécessionniste peut-elle survivre seule ?

Fable écologique théâtrale, visuelle et corporelle, «ZooNoise, cirque diplomatique » témoigne des conflits d’usage du territoire et questionne l’hypothèse d’une diplomatie inter-espèce dans le contexte des grands déséquilibres du vivant. Florence Peyrard incarne une galerie de personnages et d’enjeux, au moyen de registres de théâtre et de corps renouvelés. Le spectacle résulte d’une écriture de plateau et sa dramaturgie s’adosse à la relecture de Philippe Descola et Bastien Morizot.

spectacle hors les murs nocturne en fixe sur terrain herbeux

scénographie circulaire 14m de diamètre – jauge 150 assis-es

Seule en scène – 5 personnes en tournée – 1 fourgon 14m3 – J-2

La Fabrique des Arts (Théâtre 71) 21 ter boulevard Stalingrad 92240 Malakoff Malakoff 92240 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/zoonoise »}, {« type »: « email », « value »: « contact@icimeme.info »}]

Ici-Même – Miette Etc Théâtre arts de la rue

ZooNoise, Ici-Même