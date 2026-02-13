Zoophonia Choeur Spirito, opéra familial jeune public Squar Martin Luther King Livron-sur-Drôme
Zoophonia Choeur Spirito, opéra familial jeune public
mercredi 29 avril 2026.
Squar Martin Luther King Salle Morcel Paquien Espace Vivre Ensemble
Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
20:00:00
2026-04-29
Ce programme aux multiples couleurs est inspiré par les chants et comptines de sept langues européennes, en version originale.
+33 4 75 40 41 37
culture@mairie-livron.fr
English : Zoophonia Choeur Spirito, opéra familial jeune public
This colourful programme is inspired by songs and nursery rhymes from seven European languages, in their original versions.
