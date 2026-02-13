Zoophonia Choeur Spirito, opéra familial jeune public Squar Martin Luther King Livron-sur-Drôme

Zoophonia Choeur Spirito, opéra familial jeune public

Squar Martin Luther King Salle Morcel Paquien Espace Vivre Ensemble Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Ce programme aux multiples couleurs est inspiré par les chants et comptines de sept langues européennes, en version originale.

.

Squar Martin Luther King Salle Morcel Paquien Espace Vivre Ensemble Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 41 37 culture@mairie-livron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Zoophonia Choeur Spirito, opéra familial jeune public

This colourful programme is inspired by songs and nursery rhymes from seven European languages, in their original versions.

L’événement Zoophonia Choeur Spirito, opéra familial jeune public Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme