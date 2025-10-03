Zooscopies Médiathèque Victor Hugo Montpellier

Zooscopies Médiathèque Victor Hugo Montpellier vendredi 3 octobre 2025.

Zooscopies 3 et 4 octobre Médiathèque Victor Hugo Hérault

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Rencontre entre la collection de zoologie de l’Université de Montpellier et les dessins et gravures des animaux « en matière noire » à la fois réalistes et plein d’humour de l’artiste peintre-graveur américaine Judith Rothchild.

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/

Médiathèque Victor Hugo 207 rue Guillaume Janvier 34070 Montpellier Montpellier 34070 Croix d’Argent Hérault Occitanie 04 67 27 17 17 https://mediatheques.montpellier3m.fr/Default/accueil-general.aspx [{« link »: « https://mediatheques.montpellier3m.fr/ »}] Construite en 1995, la médiathèque Victor Hugo, d’une superficie de près de 800 m2, fut la première médiathèque construite dans un quartier de Montpellier.

Que peut-on y trouver ?

Adultes : Romans / bandes dessinées / documentaires / textes enregistrés /livres en gros caractères / livres en langues étrangères / livres sur Montpellier et le Languedoc / presse / méthodes de langues / fonds Facile à lire.

Jeunesse : Romans, contes et albums / livres pour les tout-petits / bandes dessinées / livres-CD / CD et DVD / documentaires / livres en langues étrangères / fonds parascolaire.

Musique – Cinéma – Multimédia

CD / DVD / documentaires et revues / postes informatiques / jeux vidéo (PS4 et PS5). Wifi

Que peut-on y faire ?

Un lieu de rencontres, expositions / rencontres musicales / ateliers de jeux de société et jeux vidéo / heures du conte / accueil des bébés : lectures, jeux et musique / pour les adultes, découverte des littératures avec lecture à haute voix / écoute sur place de CD / cabine de jeux vidéo.

Un lieu de découverte et d’initiation

Un espace avec accès à Internet et à des logiciels de bureautique pour de se former aux technologies multimédia. Des espaces de travail, un lieu d’échanges

Des partenariats avec les établissements scolaires, les crèches, les assistantes maternelles, les institutions, en particulier les maisons de retraite et les associations permettant la mise en place de projets collectifs sur le quartier. Accueil de groupes sur rendez-vous. Accès : Bus TaM n° 11, 17 et 38, arrêt Guillaume Janvier et Tram ligne 2, arrêt Mas Drevon

Rencontre entre la collection de zoologie de l’Université de Montpellier et les dessins et gravures des animaux « en matière noire » à la fois réalistes et plein d’humour de l’artiste peintre-graveur…

©Université de Montpellier