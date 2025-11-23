Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

Durant cet atelier les artistes partagent leur passion avec simplicité et bonne humeur : on découvre chaque instrument, on écoute, on pose des questions… et surtout, on essaie !

Entre rires, surprises et premières notes, enfants & parents repartent avec des étoiles dans les yeux — et peut-être une nouvelle vocation musicale !

— Tous âges (conseillé 4 ans et plus)

De 15h à 17h

Vidéo Atelier Zoot For Kids @ JASS CLUB

https://youtu.be/ZPrCpNcWpc8

Tous les dimanches, le Zoot Collectif invite les enfants à plonger dans l’univers du jazz !

Le dimanche 23 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

payant Tarif unique : 10 EUR Tout public. A partir de 4 ans.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

contact@jassclub.paris

