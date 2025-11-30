Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris
Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris dimanche 30 novembre 2025.
Durant cet atelier les artistes partagent leur passion avec simplicité et bonne humeur : on découvre chaque instrument, on écoute, on pose des questions… et surtout, on essaie !
Entre rires, surprises et premières notes, enfants & parents repartent avec des étoiles dans les yeux — et peut-être une nouvelle vocation musicale !
— Tous âges (conseillé 4 ans et plus)
De 15h à 17h
Vidéo Atelier Zoot For Kids @ JASS CLUB
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tous les dimanches, le Zoot Collectif invite les enfants à plonger dans l’univers du jazz !
Le dimanche 30 novembre 2025
de 15h00 à 17h00
payant Tarif unique : 10 EUR Tout public.
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
