Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris dimanche 25 janvier 2026.
Durant cet atelier les artistes partagent leur passion avec simplicité et bonne humeur : on découvre chaque instrument, on écoute, on pose des questions… et surtout, on essaie !
Entre rires, surprises et premières notes, enfants & parents repartent avec des étoiles dans les yeux, et peut-être une nouvelle vocation musicale !
— Tous âges (conseillé 4 ans et plus)
De 15h à 16h
Vidéo Atelier Zoot For Kids @ JASS CLUB
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tous les dimanches, le Zoot Collectif invite les enfants à plonger dans l’univers du jazz !
Le dimanche 25 janvier 2026
de 15h00 à 16h00
payant Tarif unique : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-25T16:00:00+01:00
fin : 2026-01-25T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-25T15:00:00+02:00_2026-01-25T16:00:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/