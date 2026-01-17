Zoot For Kids / Atelier Jazz Jeune Public, JASS CLUB PARIS, PARIS

Zoot For Kids / Atelier Jazz Jeune Public Dimanche 15 février, 15h00 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif unique : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T16:00:00+01:00

** Tous les dimanches, le Zoot Collectif invite les enfants à plonger dans l’univers du jazz. Durant cet atelier les artistes partagent leur passion avec simplicité et bonne humeur : on découvre chaque instrument, on écoute, on pose des questions… et surtout, on essaie ! Entre rires, surprises et premières notes, enfants & parents repartent avec des étoiles dans les yeux, et peut-être une nouvelle vocation musicale ! *— Tous âges (conseillé 4 ans et plus)*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/279-Zoot-For-Kids-Atelier-Jazz-Jeune-Public?session=279 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

Tous les dimanches, le Zoot Collectif invite les enfants à plonger dans l’univers du jazz.Durant cet atelier les artistes partagent leur passion avec simplicité et bonne humeur : on découvre chaqu … Jazz