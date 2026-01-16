Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public JASS CLUB PARIS Paris

Durant cet atelier les artistes partagent leur passion avec simplicité et bonne humeur : on découvre chaque instrument, on écoute, on pose des questions… et surtout, on essaie !

Entre rires, surprises et premières notes, enfants & parents repartent avec des étoiles dans les yeux, et peut-être une nouvelle vocation musicale !

— Tous âges (conseillé 4 ans et plus)

De 15h à 16h

Vidéo Atelier Zoot For Kids @ JASS CLUB

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tous les dimanches, le Zoot Collectif invite les enfants à plonger dans l’univers du jazz !

Le dimanche 08 mars 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 01 mars 2026

de 15h00 à 16h00

payant

10 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



