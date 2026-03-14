Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public JASS CLUB PARIS Paris
Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public JASS CLUB PARIS Paris dimanche 19 avril 2026.
Durant cet atelier les artistes partagent leur passion avec simplicité et bonne humeur : on découvre chaque instrument, on écoute, on pose des questions… et surtout, on essaie !
Entre rires, surprises et premières notes, enfants & parents repartent avec des étoiles dans les yeux, et peut-être une nouvelle vocation musicale !
— Tous âges (conseillé 4 ans et plus)
De 15h à 16h
Vidéo Atelier Zoot For Kids @ JASS CLUB
Le Zoot Collectif invite les enfants à plonger dans l’univers du jazz !
Le dimanche 19 avril 2026
de 15h00 à 16h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T16:00:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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