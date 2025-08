Zoot « late » sessions – Heritage jazz, late show et jam session au 38Riv Jazz Club 38Riv Paris

Le collectif est né en 2016 de l’élan de jeunes musicien·ne·s de jazz, unis par une vision commune et un désir de créer ensemble. Formés à New York, au CNSM de Paris ou ailleurs, iels développent depuis une scène dynamique et ambitieuse.

Le collectif mêle exigence artistique et énergie générationnelle, comme en témoignent ses projets phares : Zoot Suite Vol.1 & 2, Pannonica avec Natalie Dessay, ou encore le Zoot Symphonic Orchestra, formation hybride de 80 musicien·ne·s présentée au Théâtre des Champs-Élysées.

Grâce à son label Zoot Records et à son propre studio, le collectif produit aujourd’hui un grand nombre de projets originaux qui font rayonner le jazz en France et à l’international.

Les billets donnent accès au late show à 23h et à la jam session de 00h jusqu’à la fermeture du club à 1h45. Les préventes garantissent la priorité d’entrée jusqu’à 30 minutes après ouverture. L’accès est libre pour les musiciens et musiciennes, sur présentation de la carte jam.

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le Zoot Collectif puise dans le swing, le bebop, le hard bop, le cool jazz… toutes les grandes esthétiques du jazz d’hier, revisitées avec l’énergie d’aujourd’hui.

Le samedi 06 septembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 13 septembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 20 septembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 27 septembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 04 octobre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 11 octobre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 18 octobre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 25 octobre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 01 novembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 08 novembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 15 novembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 22 novembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 29 novembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 06 décembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 13 décembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 20 décembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 27 décembre 2025

de 23h00 à 01h45

Le samedi 03 janvier 2026

de 23h00 à 01h45

Le samedi 10 janvier 2026

de 23h00 à 01h45

Le samedi 17 janvier 2026

de 23h00 à 01h45

Le samedi 24 janvier 2026

de 23h00 à 01h45

Le samedi 31 janvier 2026

de 23h00 à 01h45

payant

15 euros.

Public adultes.

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris