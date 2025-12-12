Zoot Sundays! Sessions Jazz du dimanche / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Zoot Sundays! Sessions Jazz du dimanche / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris dimanche 25 janvier 2026.
Les artistes du collectif présentent leurs projets du moment, leurs nouvelles compositions, mais aussi des hommages aux grands noms du jazz. Une ambiance chaleureuse à découvrir, grâce à la belle énergie du collectif !
Le Zoot, c’est qui ?
Noé Codjia, David Paycha, Neil Saidi, Thomas Gomez, Clément Trimouille, Clément Daldosso, Noé Huchard, Luca Fattorini, Mathieu Najean, César Poirier, Jeanne Michard… et bien d’autres.
Vidéo Zoot Collectif / Zoot Big Band :
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Chaque dimanche soir, le club vibre aux couleurs du Zoot Collectif ! Des formations qui changent, des idées neuves, pour vous proposer un rendez-vous jazz vivant et spontané.
Le dimanche 25 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.
