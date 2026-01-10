Zoot Sundays! Sessions Jazz du dimanche / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Zoot Sundays! Sessions Jazz du dimanche / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris dimanche 1 février 2026.
Les artistes du collectif présentent leurs projets du moment, leurs nouvelles compositions, mais aussi des hommages aux grands noms du jazz. Une ambiance chaleureuse à découvrir, grâce à la belle énergie du collectif !
Le Zoot, c’est qui ?
Noé Codjia, David Paycha, Neil Saidi, Thomas Gomez, Clément Trimouille, Clément Daldosso, Noé Huchard, Luca Fattorini, Mathieu Najean, César Poirier, Jeanne Michard… et bien d’autres.
Vidéo Zoot Collectif / Zoot Big Band :
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Chaque dimanche soir, le club vibre aux couleurs du Zoot Collectif ! Des formations qui changent, des idées neuves, pour vous proposer un rendez-vous jazz vivant et spontané.
Le dimanche 01 février 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
