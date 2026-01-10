Zoot Sundays! Sessions Jazz du dimanche / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Les artistes du collectif présentent leurs projets du moment, leurs nouvelles compositions, mais aussi des hommages aux grands noms du jazz. Une ambiance chaleureuse à découvrir, grâce à la belle énergie du collectif !

Le Zoot, c’est qui ?

Noé Codjia, David Paycha, Neil Saidi, Thomas Gomez, Clément Trimouille, Clément Daldosso, Noé Huchard, Luca Fattorini, Mathieu Najean, César Poirier, Jeanne Michard… et bien d’autres.

Vidéo Zoot Collectif / Zoot Big Band :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Chaque dimanche soir, le club vibre aux couleurs du Zoot Collectif ! Des formations qui changent, des idées neuves, pour vous proposer un rendez-vous jazz vivant et spontané.

Le dimanche 15 février 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-15T22:30:00+01:00

fin : 2026-02-15T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-15T21:30:00+02:00_2026-02-15T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

