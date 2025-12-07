Zoot Sundays! Sessions Jazz du dimanche JASS CLUB PARIS Paris

19h30 & 21h30

Les artistes du collectif présentent leurs projets du moment, leurs nouvelles compositions, mais aussi des hommages aux grands noms du jazz. Une ambiance chaleureuse à découvrir, grâce à la belle énergie du collectif !

Le Zoot, c’est qui ?

Noé Codjia, David Paycha, Neil Saidi, Thomas Gomez, Clément Trimouille, Clément Daldosso, Noé Huchard, Luca Fattorini, Mathieu Najean, César Poirier, Jeanne Michard… et bien d’autres.

Vidéo Zoot Collectif / Zoot Big Band :

https://www.youtube.com/watch?v=Wr_dLDvm31U

Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !

Chaque dimanche soir, le club vibre aux couleurs du Zoot Collectif ! Des formations qui changent, des idées neuves, pour vous proposer un rendez-vous jazz vivant et spontané.

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013

