Zoot Sundays! Sessions Jazz du dimanche, JASS CLUB PARIS, PARIS

Zoot Sundays! Sessions Jazz du dimanche Dimanche 1 février, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-01T19:30:00+01:00 – 2026-02-01T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-01T21:30:00+01:00 – 2026-02-01T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Tous les dimanches, le club vibre aux couleurs du **Zoot Collectif** ! Des formations qui changent, des idées neuves, pour vous proposer un rendez-vous jazz vivant et spontané. Les artistes du collectif présentent leurs projets du moment, leurs nouvelles compositions, mais aussi des hommages aux grands noms du jazz. Une ambiance chaleureuse à découvrir, grâce à la belle énergie du collectif ! *Le Zoot, c’est qui ? Noé Codjia, David Paycha, Neil Saidi, Thomas Gomez, Clément Trimouille, Clément Daldosso, Noé Huchard, Luca Fattorini, Mathieu Najean, César Poirier, Jeanne Michard… et bien d’autres.*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/281-Zoot-Sundays-Sessions-Jazz-du-dimanche?session=281 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/282-Zoot-Sundays-Sessions-Jazz-du-dimanche?session=282 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Tous les dimanches, le club vibre aux couleurs du Zoot Collectif !Des formations qui changent, des idées neuves, pour vous proposer un rendez-vous jazz vivant et spontané.Les artistes … Jazz