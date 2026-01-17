Zoot Sundays! Sessions Jazz du dimanche, JASS CLUB PARIS, PARIS
Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€
*19h30 & 21h30* Tous les dimanches, le club vibre aux couleurs du **Zoot Collectif** ! Des formations qui changent, des idées neuves, pour vous proposer un rendez-vous jazz vivant et spontané. Les artistes du collectif présentent leurs projets du moment, leurs nouvelles compositions, mais aussi des hommages aux grands noms du jazz. Une ambiance chaleureuse à découvrir, grâce à la belle énergie du collectif ! *Le Zoot, c’est qui ? Noé Codjia, David Paycha, Neil Saidi, Thomas Gomez, Clément Trimouille, Clément Daldosso, Noé Huchard, Luca Fattorini, Mathieu Najean, César Poirier, Jeanne Michard… et bien d’autres.*
