Zootopie Maison des Arts Allonnes

Zootopie

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 16:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Film d’animation de Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. Avec Marie-Eugénie Maréchal, Ginnifer Goodwin, Alexis Victor.

Synopsis Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune autre seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !

Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque… .

English :

Animated film by Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. With Marie-Eugénie Maréchal, Ginnifer Goodwin, Alexis Victor.

