Zora, ou le climat de la révolte Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris

En Europe, les dérèglements

climatiques n’affectent pas tout le monde de la même manière. C’est ce qu’illustre avec force la série documentaire Zora : Le climat de la révolte, qui enquête sur les conséquences humaines et politiques des

mégafeux, des pollutions et des grands projets inutiles, à travers trois

terrains emblématiques : la Grèce, la France et l’Allemagne.

À l’été 2023, des incendies d’une ampleur inédite ont ravagé la

région d’Evros, à la frontière gréco-turque. Au-delà de la catastrophe

écologique, ces feux ont ravivé des tensions xénophobes, attisé la haine, et révélé des

choix politiques déconnectés des réalités climatiques.

En France, dans le département de Seine-Saint-Denis, un

projet d’échangeur autoroutier menace aujourd’hui la santé des enfants. Alors que la

pollution de l’air cause 400 000 morts chaque année en Europe, les

habitants luttent pour défendre leur droit à un environnement sain,

usant de toutes les voies démocratiques à leur disposition.

Enfin, en Allemagne, six ans après l’arrêt juridique de l’expansion

de la mine de Hambach, les blessures restent ouvertes. Militants et riverains racontent ici le coût humain de cette victoire

symbolique contre un système destructeur qui continue de privilégier le

profit fossile.

À travers les récits incarnés d’habitants, de scientifiques et de

militants, ce film met en lumière les impacts concrets du capitalisme

fossile sur nos vies, nos droits, et nos territoires. La projection sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice Iris Bonnant.

Fiche technique :

Série documentaire d’Iris Bonnant et Elisa Amenel (durée : 1h15)

Production : Iris Bonnant et Elisa Amenel (France, 2025)

Image : Matéo Lemétayer, Luca Ungaro et Iris Bonnant

Montage : Sylvain Brossard, Léonore de Broissia et Luka Monon

Son : Youri Loquette

Étalonnage : Luca Ungaro

Musique : Sepanta Salari, Nikolai Augustin et Sylvain Brossard

Voix : Morine Chauvris, Elisa Amenel

Animation : Matéo Lemétayer, Luka Monon, Coralie Bonnand, Noah Solomon, Baptiste Lecomte

Rendez-vous au centre Paris Anim’ de la Grange-aux-Belles pour découvrir cette série documentaire percutante qui explore les conséquences concrètes du changement climatique et de la multiplication des événements extrêmes sur les droits humains.

Le mardi 24 mars 2026

de 18h45 à 20h30

gratuit

https://billetterie.crl10.net/agenda/72-Projection-Debat-Zohra-serie-documentaire-d-Iris-Bonnant

Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

info-gb@crl10.net



