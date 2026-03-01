Zora, ou le climat de la révolte Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris
Zora, ou le climat de la révolte Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris mardi 24 mars 2026.
En Europe, les dérèglements
climatiques n’affectent pas tout le monde de la même manière. C’est ce qu’illustre avec force la série documentaire Zora : Le climat de la révolte, qui enquête sur les conséquences humaines et politiques des
mégafeux, des pollutions et des grands projets inutiles, à travers trois
terrains emblématiques : la Grèce, la France et l’Allemagne.
À l’été 2023, des incendies d’une ampleur inédite ont ravagé la
région d’Evros, à la frontière gréco-turque. Au-delà de la catastrophe
écologique, ces feux ont ravivé des tensions xénophobes, attisé la haine, et révélé des
choix politiques déconnectés des réalités climatiques.
En France, dans le département de Seine-Saint-Denis, un
projet d’échangeur autoroutier menace aujourd’hui la santé des enfants. Alors que la
pollution de l’air cause 400 000 morts chaque année en Europe, les
habitants luttent pour défendre leur droit à un environnement sain,
usant de toutes les voies démocratiques à leur disposition.
Enfin, en Allemagne, six ans après l’arrêt juridique de l’expansion
de la mine de Hambach, les blessures restent ouvertes. Militants et riverains racontent ici le coût humain de cette victoire
symbolique contre un système destructeur qui continue de privilégier le
profit fossile.
À travers les récits incarnés d’habitants, de scientifiques et de
militants, ce film met en lumière les impacts concrets du capitalisme
fossile sur nos vies, nos droits, et nos territoires. La projection sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice Iris Bonnant.
Fiche technique :
- Série documentaire d’Iris Bonnant et Elisa Amenel (durée : 1h15)
- Production : Iris Bonnant et Elisa Amenel (France, 2025)
- Image : Matéo Lemétayer, Luca Ungaro et Iris Bonnant
- Montage : Sylvain Brossard, Léonore de Broissia et Luka Monon
- Son : Youri Loquette
- Étalonnage : Luca Ungaro
- Musique : Sepanta Salari, Nikolai Augustin et Sylvain Brossard
- Voix : Morine Chauvris, Elisa Amenel
- Animation : Matéo Lemétayer, Luka Monon, Coralie Bonnand, Noah Solomon, Baptiste Lecomte
Rendez-vous au centre Paris Anim’ de la Grange-aux-Belles pour découvrir cette série documentaire percutante qui explore les conséquences concrètes du changement climatique et de la multiplication des événements extrêmes sur les droits humains.
Le mardi 24 mars 2026
de 18h45 à 20h30
gratuit
https://billetterie.crl10.net/agenda/72-Projection-Debat-Zohra-serie-documentaire-d-Iris-Bonnant
Public jeunes et adultes.
Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris
info-gb@crl10.net
