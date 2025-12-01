Zorbalov et l’orgue magique Saint-Jean-de-la-Ruelle

Zorbalov et l’orgue magique Saint-Jean-de-la-Ruelle mercredi 17 décembre 2025.

Zorbalov et l’orgue magique

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 17:30:00

fin : 2025-12-17 18:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Célèbre équilibriste dans sa jeunesse, Zorbalov erre désormais de village en village pour gagner sa vie. Son destin bascule lorsqu’une vieille sorcière lui offre un orgue de Barbarie un orgue magique, capable de faire apparaître tout ce qu’il désire, pour peu qu’il choisisse le morceau adéquat. Ma

Zorbalov et l’Orgue magique est un conte qui lie à la fois la dimension imaginaire à la

méthode pédagogique. En suivant Zorbalov dans ses aventures, l’enfant apprend petit à petit le

pouvoir évocateur de la musique, sa puissance d’apparition tout en faisant connaissance avec le vaste répertoire classique. Quel morceau choisirais-je pour faire apparaître un vilain lanceur de couteau ? Une sonate de Mozart ou La danse du sabre de Khatchaturian ? 5 .

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 79 58 01 billetterie-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

English :

A famous tightrope walker in his youth, Zorbalov now wanders from village to village to earn a living. His destiny changes when an old witch gives him a barrel organ a magical organ capable of conjuring up anything he desires, provided he chooses the right tune. Ma

German :

Zorbalov, der in seiner Jugend ein berühmter Seiltänzer war, wandert nun von Dorf zu Dorf, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sein Schicksal ändert sich, als eine alte Hexe ihm eine Drehorgel schenkt eine magische Orgel, die alles herbeizaubern kann, was er sich wünscht, wenn er nur das richt

Italiano :

Famoso funambolo in gioventù, Zorbalov ora vaga di villaggio in villaggio per guadagnarsi da vivere. Il suo destino viene stravolto quando una vecchia strega gli regala un organetto, un organo magico in grado di evocare tutto ciò che desidera, a patto che scelga la melodia giusta. Il mio

Espanol :

Zorbalov, famoso equilibrista en su juventud, vaga ahora de pueblo en pueblo para ganarse la vida. Su destino da un vuelco cuando una vieja bruja le regala un organillo, un órgano mágico capaz de evocar cualquier cosa que desee, siempre que elija la melodía adecuada. Mi

L’événement Zorbalov et l’orgue magique Saint-Jean-de-la-Ruelle a été mis à jour le 2025-09-13 par ADRT45