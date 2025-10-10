Zorro Manuel du justicier à l’usage de la jeunesse Onville

Zorro Manuel du justicier à l’usage de la jeunesse Onville vendredi 10 octobre 2025.

Zorro Manuel du justicier à l’usage de la jeunesse

Onville Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

ZORRO Manuel du justicier à l’usage de la jeunesse

Théâtre gestuel et musical Le Guichet Tout public à partir de 6 ans 50 min

Julien, le grand frère, vit au rythme des turbulences de son quotidien d’enfant ; Il finira par découvrir qu’après avoir joué à être Zorro, il a la possibilité d’apprendre à être lui-même. François, le petit frère, est la caisse de résonance de notre histoire, puisqu’il vit tout avec un décalage dû à son trop petit âge.

Alors pourquoi Zorro ? Parce qu’il a marqué notre enfance, et parce que c’est un héros qui n’a de pouvoir que son courage.

Il n’est pas extra-ordinaire, ni sur-humain. C’est un homme comme les autres qui a décidé un jour de se dresser contre l’injustice et le despotisme. Nous plaidons pour que l’humain ne reste pas cantonné aux limites que les autres lui imposent. C’est à force de prises de conscience que l’on grandit, et ce dès l’enfance.

Faire face à ses peurs quelque soit son âge, évoluer et se changer soit- même, c’est déjà changer le monde.Tout public

Onville 54890 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 73 02 86 44

English :

ZORRO A vigilante?s manual for young people

Théâtre gestuel et musical Le Guichet All ages 6 and up 50 min

Julien, the older brother, lives with the turbulence of his daily life as a child; he eventually discovers that after playing at being Zorro, he can learn to be himself. François, the little brother, is the sounding board for our story, as he experiences everything with a gap due to his « too little » age.

So why Zorro? Because he left his mark on our childhood, and because he’s a hero whose only power is his courage.

He’s not extra-ordinary, nor super-human. He’s a man like any other, who one day decided to stand up against injustice and despotism. We advocate that human beings should not remain confined to the limits imposed on them by others. It’s through awareness that we grow, and this starts in childhood.

Facing up to your fears, whatever your age, evolving and changing yourself, is already changing the world.

German :

ZORRO Handbuch des Rächers für die Jugend

Gebärden- und Musiktheater Le Guichet Für alle ab 6 Jahren 50 min

Julien, der große Bruder, lebt im Rhythmus der Turbulenzen seines Kinderalltags; schließlich entdeckt er, dass er, nachdem er Zorro gespielt hat, die Möglichkeit hat, zu lernen, er selbst zu sein. François, der kleine Bruder, ist der Resonanzboden unserer Geschichte, da er alles mit einer Verzögerung erlebt, die auf sein « zu kleines » Alter zurückzuführen ist.

Warum also Zorro? Weil er unsere Kindheit geprägt hat und weil er ein Held ist, dessen einzige Macht sein Mut ist.

Er ist nicht außergewöhnlich oder übermenschlich. Er ist ein Mann wie jeder andere, der eines Tages beschloss, sich gegen Ungerechtigkeit und Despotismus aufzulehnen. Wir plädieren dafür, dass der Mensch nicht auf die Grenzen beschränkt bleibt, die ihm von anderen auferlegt werden. Der Mensch wächst an seinem Bewusstsein, und zwar von Kindheit an.

Sich seinen Ängsten zu stellen, egal in welchem Alter, sich weiterzuentwickeln und sich selbst zu verändern, ist bereits eine Veränderung der Welt.

Italiano :

ZORRO Manuale del giustiziere per i giovani

Théâtre gestuel et musical Le Guichet Tutti a partire dai 6 anni 50 min

Julien, il fratello maggiore, vive le turbolenze della sua infanzia quotidiana e alla fine scopre che, dopo aver giocato a fare Zorro, può imparare a essere se stesso. François, il fratello minore, è la cassa di risonanza della nostra storia, poiché vive tutto con un gap dovuto alla sua età « troppo piccola ».

Perché Zorro? Perché ha segnato la nostra infanzia e perché è un eroe il cui unico potere è il suo coraggio.

Non è un personaggio extra-ordinario, né super-umano. È un uomo come tutti gli altri che un giorno ha deciso di opporsi all’ingiustizia e al dispotismo. Noi sosteniamo che gli esseri umani non devono rimanere confinati nei limiti imposti loro dagli altri. È attraverso la consapevolezza che cresciamo, e questo inizia nell’infanzia.

Affrontare le proprie paure, a qualsiasi età, evolvere e cambiare se stessi, significa già cambiare il mondo.

Espanol :

ZORRO Manual del justiciero para jóvenes

Théâtre gestuel et musical Le Guichet A partir de 6 años 50 min

Julien, el hermano mayor, vive con las turbulencias del día a día de su infancia. Acaba descubriendo que, después de jugar a ser el Zorro, puede aprender a ser él mismo. François, el hermano pequeño, es la caja de resonancia de nuestra historia, ya que lo vive todo con un desfase debido a su edad « demasiado pequeña ».

¿Por qué el Zorro? Porque dejó huella en nuestra infancia y porque es un héroe cuyo único poder es su valor.

No es extraordinario, ni sobrehumano. Es un hombre como cualquier otro que un día decidió levantarse contra la injusticia y el despotismo. Defendemos que el ser humano no debe permanecer confinado a los límites que le imponen los demás. Es a través de la conciencia como crecemos, y eso empieza en la infancia.

Afrontar tus miedos, tengas la edad que tengas, evolucionar y cambiarte a ti mismo, ya es cambiar el mundo.

